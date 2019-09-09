魔兽世界蛀牙杰克任务在哪里 魔兽世界蛀牙杰克任务详细攻略

2019-09-06 17:34:32 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界蛀牙杰克任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界蛀牙杰克任务：



要求等级: 10

阵营要求: 联盟

任务开始: 治安官哈迦德

任务结束: 治安官哈迦德

任务需求：

从蛀牙杰克的营地里取回治安官哈迦德的徽章，把它交给治安官哈迦德。

治安官哈迦德的徽章

任务描述：

是伯加德派你来的吗?是的，我这里的确有一些剩余的武器，不过首先有一项任务交给你……

不久以前，一个被称作蛀牙杰克的迪菲亚混蛋捉弄了我。天很黑，他穿着一件暴风城卫兵的衣服，我还以为他是治安官杜汉呢。他说他要我那个旧的暴风城治安官徽章，我就把徽章给了他……然后他便大笑起来，在我反应过来之前就跑掉了!

帮我取回我的勋章!蛀牙杰克应该是把徽章放在南边的迪菲亚盗贼营地里了。

任务奖励：

经验: 850 XP

你可以从下列奖励中选择一样：