魔兽世界穆伦雷矛任务怎么做 怀旧服穆伦雷矛任务流程攻略

魔兽世界穆伦雷矛任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。
魔兽世界穆伦雷矛任务：
要求等级: 10
阵营要求: 联盟
任务开始: 格兰尼斯·快斧
任务结束: 穆伦·雷矛
任务需求：
和穆伦·雷矛谈一谈。
任务描述：
你好，战士!你有很大的潜力，不过你还要学习更多的技巧才行，穆伦·雷矛是最合适向你传授这些技巧的矮人。
你可以在铁炉堡军事区的军事大厅里找到穆伦。当你准备要成为一名真正的勇士的时候，就去和他谈谈吧。
任务奖励：
经验: 85 XP
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