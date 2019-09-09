魔兽世界穆伦雷矛任务怎么做 怀旧服穆伦雷矛任务流程攻略

2019-09-06 17:34:06 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界穆伦雷矛任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界穆伦雷矛任务：



要求等级: 10

阵营要求: 联盟

任务开始: 格兰尼斯·快斧

任务结束: 穆伦·雷矛

任务需求：

和穆伦·雷矛谈一谈。

任务描述：

你好，战士!你有很大的潜力，不过你还要学习更多的技巧才行，穆伦·雷矛是最合适向你传授这些技巧的矮人。

你可以在铁炉堡军事区的军事大厅里找到穆伦。当你准备要成为一名真正的勇士的时候，就去和他谈谈吧。

任务奖励：

经验: 85 XP