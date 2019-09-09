魔兽世界魔法的尘埃怎么做 魔法的尘埃任务流程攻略

2019-09-06 17:33:33 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界中法师职业任务魔法的尘埃流程是什么?想知道就一起来看看吧。

等级要求：50

阵营要求：联盟/部落

任务开始：大法师克希雷姆

任务结束：大法师克希雷姆

任务需求：为大法师克希雷姆收集10份闪光尘埃。

任务描述：艾萨拉的血精灵正在寻求一种碾磨他们获得的魔法物品的方法，通过这种方法所获得的粉末与普通的分解法术所获得的材料是不同的。当我派我的学徒去交换这种粉末的时候，血精灵们毫不犹豫地把他干掉了。因此，他们必须付出代价。

谈判结束，(玩家)。找到艾萨拉北部的这些血精灵，然后使用更具“说服力”的方法来获得他们的那些闪光尘埃。