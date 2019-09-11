云顶之弈第四系列小小英雄有哪些 第四系列小小英雄详情介绍

第四系列的小小英雄有哪些呢？LOL8周年战斗之夜需要玩家们集齐第四系列的小小英雄，感兴趣的小伙伴赶快和91小编一起看看第四系列小小英雄详情介绍吧。
云顶之弈第四系列小小英雄有哪些
想要获得这个第四系列的英雄的话，大家可以参加lol的8周年战斗之夜，这个活动上面有五个活动，其中一个活动就是累计解锁，然后大家就可以获得啦。
但是现在的话，这个第四系列还是没有出来的，大家需要等一下出来，小编猜测估计是会在9月12日的时候出来的，因为17版本和18版本就在这个时候更新呢，大家可以稍微的等待一下哦。
请看下面的小小英雄外观截图：
以上就是小编为大家带来的云顶之弈第四系列小小英雄介绍最新相关资讯。
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