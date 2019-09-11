遗迹灰烬重生钉耙怎么打 钉耙打法技巧详解指南

2019-09-06 17:06:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

遗迹灰烬重生钉耙怎么打呢？想必还是有不少玩家对此都不是很了解吧，那今天91单机网小编就给大家带来遗迹灰烬重生钉耙打法攻略，希望大家看完都能有所收获!

钉耙boss打法分享

技能打法

需要装上古代核心配件。能够召唤炮台对付小怪非常好用。钉耙召唤的小怪行动比较敏捷很麻烦所以要注意身后最好稍微靠墙站将炮台放在身前，攻击时要小心不要打到炮台否则是会被玩家打爆的，钉耙本身的攻击利用翻滚就能躲避。

地形打法

从楼上跳下去里面的一个拐角里守着，因为拐角里比较长有后退的余地，而且背后不会刷怪，然后暴力输出boss迅速清怪。找到好位置之后就会很好刷。

不出小怪打法

只要用射线步枪就不会召唤小怪了。之后多注意自己的走位就可以轻松的击杀boss。

特殊击杀

冲着boss的膝盖疯狂输出，一段时间之后他就会跪下来，之后上前靠近boss会有个动作提示，按E可以拔插鱼叉刺。然后在把boss杀掉就行了。

以上就是遗迹灰烬重生钉耙打法攻略的全部内容，相信对大家有一定的帮助，想要了解更多精彩内容，请持续关注91单机网!