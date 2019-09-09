怪物猎人世界冰原大剑有什么改动 怪物猎人世界冰原大剑新动作一览

2019-09-06 16:15:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

怪物猎人世界是一款全球盛行的动作冒险游戏，怪物猎人世界有些武器中新增了一些动作，比如大剑就有所改动，那么下面小编给大家带来了怪物猎人世界冰原大剑新动作一览。

冰原大剑改动

大剑本次新增的主要动作就是在普通攻击后按L2使用的【强化射击】这一招了，发动这一招必须装填有弹药，任意攻击后(不包括肩撞和真蓄)按L2即可发动，会消耗一发弹药对敌人进行射击干扰，闪光弹 嘛币刀 等都可以使用，射击后可以马上接真蓄力斩，发动速度非常快，可以多多使用，由于这招非常好用，又能中断怪物又能快速衔接真蓄，技能【投射器装填UP】可以考虑给大剑配一个，这样捡一个小石子能有35发。

使用 拔刀斩--强化射击--真蓄 ，能快速的进行真蓄力斩，可能会成为大剑在冰岛的主要输出技能之一。

投射器装备闪光弹也同样能衔接真蓄力斩。

强化射击后按O，会使出横扫斩，这之后， 若按△为强蓄斩，若按O则为肩撞

飞翔爪的终结技，其下落攻击为多段攻击，站位越高，段数伤害越多，累计伤害也就越高。

大剑新增要素还不算太多，不过好好利用强化射击会令狩猎事半功倍。