怪物猎人世界冰原dlc版上线时间 怪物猎人世界冰原dlc详情介绍

2019-09-06 15:37:12 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《怪物猎人世界》冰原dlc主机版今天已经正式上线了，而PC版则要等到明年1月，一起来看看吧。

Steam版将于2020年1月正式发售

冰原dlc介绍

怪物：

玩怪猎最享受的就是和怪物们战斗的快感，“冰原的怪物”自然也是玩家们最关心的事，玩家们除了可以见到骚鸟和飞雷龙等老对手，万众期待的雷狼龙也会在任务解锁之后和各位猎人们见面

装备：

《怪物猎人：世界》DLC艺术总监藤冈要在接受Gameinformer采访时表示，《怪猎冰原》相比本篇来说会有一定的上手难度，有些玩家会面临“受苦”。由于怪物会在MR任务中被大幅增强，这也就导致玩家以它的材料做出来的装备也会被增强。同时官方也会通过其他的形式给予玩家各种奖励，包括打造特殊装备的材料(估计会很肝)。

套装：

卡普空官方在《怪物猎人：世界》冰原DLC里给大家带来了新的套装，分别是结云套和银骑士套装。“结云”系列防具最初登场于《怪物猎人：携带版3》，所有预购或在发售早期购买《怪物猎人：世界 冰原》的玩家，都将在游戏中获得这套经典外观防具。