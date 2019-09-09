云顶之弈使一个单位具有+60法力任务为什么失败 用装备使一个单位具有+60法力完成技巧详解

2019-09-06 14:24:46 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈中最近有个任务是用装备使一个单位具有+60法力，许多小伙伴发现完成不了，这是什么情况呢？不要着急，下面小编教大家怎么来完成任务吧!

云顶之弈用装备使一个单位具有+60法力完成不了怎么办

因为这个任务是要求玩家们把这个60通过装备这个途径加上去的，这个其实也不难的。但是现在这个任务存在着一些bug，根本就做不了。还有一个原因就是现在系统的问题，比较延迟卡顿，根本就完成不了。

还是建议玩家们咨询一下客服，看看有什么解决的办法没有，实在不行的话在多尝试几遍也是可以的。大家可以多看看攻略视频跟着学习一下。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈用装备使一个单位具有+60法力完成不了相关介绍啦!