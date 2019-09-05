DNF灵魂之冢S级奖励每天可以得几次 DNF灵魂之冢S级奖励获得次数分享

2019-09-05 18:16:08 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF幻化地下城灵魂之冢每天可以获得几次S级奖励?主要的奖励有什么呢?想知道这些问题答案的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF灵魂之冢S级奖励每天能得几次

这个S级奖励的话一天只能获得一次的，每一个级别的奖励都是只能够得到一次的。这个现在是一个大题的活动，大家输入到正确的数字就可以了。

在每天凌晨的时候都会重新刷新的，大家需要注意一下。这个是一个人的任务哦，对等级要求也是要求达到95级的，大家每天可以领取四个级别的奖励，千万不要忘记做任务领取奖励哦。

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