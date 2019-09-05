《魔兽世界怀旧服》5人副本部落任务怎么做 5人副本部落任务汇总详览

2019-09-05 17:54:38 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

副本是魔兽世界中的一大特色，许多装备都是由副本产出，其中副本也有着自己的任务，那么5人副本部落任务怎么做呢？肯定有不少玩家都不知道吧，那么在这里小编给大家带来了魔兽世界怀旧服5人本部落的任务攻略，一起来看看吧!

怒焰裂谷

共5个任务线

lv9隐藏的敌人-隐藏的敌人(萨尔-奥格瑞玛31.5,37.8)

lv9饥饿者塔拉加曼(尼尔鲁·火刃-奥格瑞玛49.5，50.6

lv9寻找背包(拉哈罗-雷霆崖44,23)

lv9试探敌人(拉哈罗-雷霆崖44,23)

lv9毁灭之力(瓦里玛萨斯-幽暗城56.3,92.2)

Ps：寻找背包在一个小岔口的尽头的山洞里

哀嚎洞穴

共7个任务线

lv14毒蛇花(药剂师扎玛-雷霆崖34.4,21.1)

lv10哈缪尔·符文图腾-纳拉·蛮鬃-尖牙德鲁伊(图加·符文图腾-十字路口52.3,31.9)

lv13迅猛龙角-智慧饮料(麦伯克·米希瑞克斯-棘齿城62.4,37.6)

lv14港口的麻烦(起重机操作员比戈弗兹-棘齿城63.1,37.6)

lv13变异皮革(纳尔帕克-贫瘠之地46，35.7)

lv15清除变异者(厄布鲁-贫瘠之地46，35.7)

lv15发光的碎片(副本隐藏BOSS)

PS：港口的麻烦任务怪在副本外，毒蛇花和智慧饮料本外可以做(不建议做，太浪费时间)，变异皮革与清除变异者NPC在哀嚎洞穴上方的小洞穴里，比较难找，发光的碎片与棘齿城斯布特瓦夫交谈，再去哀嚎山顶。

影牙城堡

共3个任务线

lv18影牙城堡里的亡灵哨兵(高级执行官哈德瑞克-瑟伯切尔43.4,40.9)

lv18除掉阿鲁高(达拉尔·道恩维沃尔-瑟伯切尔44.2,39.8)

lv16乌尔之书(看守者贝尔杜加-幽暗城53.7,54.5)

PS：除掉阿鲁高必做，任务奖励可以用很久。

黑暗深渊

共3个任务线

lv17潮湿的便笺-上古之神的仆从-上古之神的仆从(耶努萨克雷-11.6,34.3)

lv17帮助耶努萨克雷-阿库麦尔水晶-废墟之间(苏纳曼-烈日石居47.3,64.4)

lv18黑暗深渊中的邪恶(银月守卫塞尔瑞德-副本内

PS：便签为副本外通道里小怪掉落，阿库麦尔水晶在副本外的通道里做，废墟之间完成后会杀一个水元素掉落一个任务物品，奖励蓝色武器，尾王的开门仪式，火盆切记要一个一个点。

剃刀沼泽

共3个任务线

lv29奥尔德的报复(奥尔德·石塔-雷霆崖37.1,29)

lv30蝙蝠的粪便(大药剂师法拉尼尔-幽暗城48.8,63.9)

lv20蓝叶薯(麦伯克·米希瑞克斯-棘齿城62.4,37.6)

lv22进口商威利克斯(进口商威利克斯-副本内护送)

PS：蝙蝠的粪便有通往血色修道院的后续，蓝叶薯推荐副本完成后一起做，护送NPC在打完BOSS下跳后左边的房子里。

诺莫瑞根

共2个任务线

lv20主工程师斯库提-出发!诺莫瑞根!(索维克-奥格瑞玛75.5，25.4)

lv25设备之战(诺格-奥格瑞玛76,25.4)

PS：基本2个都属于必做，第一个为传送器任务，第二个奖励很好，副本钥匙车间钥匙为本中BOSS电刑器6000型掉落。

血色修道院

共3个任务线

lv30狂热之心(大药剂师法拉尼尔-幽暗城48.8,69.3)

lv28堕落者纲要(圣者图希克-雷霆崖36.8-26.4)

lv33深入血色修道院(瓦里玛萨斯-幽暗城56.3,92.2)

lv25沃瑞尔·森加斯(血色墓地内NPC，在第一个受刑架上)

lv25信仰的试炼-耐力的试炼-力量的试炼-知识试炼X5(多恩·平原行者-千针石林54,41.5)

PS：狂热之心为蝙蝠粪便后续，纲要和知识试炼在修道院，耐力的试炼需要组队完成，瑞尔·森加斯后续再奥特兰特山谷杀2个精英，一个33，一个34，掉落戒指，再交到塔伦米尔血色钥匙在图书馆尾王身后的箱子中开出。

剃刀高地

共4个任务线

lv28邪恶的盟友(瓦力玛萨斯-幽暗城56.3-92.2)

lv37寒冰之王(安德鲁·布隆奈尔-幽暗城74.0,33.3)

lv35邪恶之地(麦雷姆·月歌-贫瘠之地49,95)

lv32剃刀高地的亡灵天灾-

封印神像(奔尼斯特拉兹-副本内)

PS：邪恶之地为本外任务，封印神像为副本内护送，先共同接剃刀高地的亡灵天灾，然后交，所有人交之后再共同接封印神像，步骤一定要同步，每一步都要确认5人都已完成，不然很容易接不到任务，护送阶段注意NPC血量。

奥达曼

共6个任务线

lv37搜寻项链-搜寻项链，再来一次-翻译日记-翻译日记-寻找宝贝(德兰·杜佛斯-奥格瑞玛59.5,36.6)

lv33寻找宝物(派翠克·加瑞特-幽暗城62.3,48.6)

lv36奥达曼的蘑菇(加卡尔-荒芜之地卡加斯)

lv33能量石(里格弗兹-荒芜之地42.4,52.9)

lv30化解灾难(迷失者塞尔杜林-荒芜之地51.4,76.9)

lv40白金圆盘(副本内)

PS：这个本的任务基本都在副本外，白金圆盘非常值得做，寻找项链要先到奥格接，小怪掉落的物品是LM方的，BL方不能接，并且这任务非常的麻烦，不建议做。

祖尔法拉克

共7个任务线

lv40尖啸者的灵魂-摩沙鲁的预言[collapse]

lv40圣甲虫的壳(特兰雷克-加基森51.6,26.8)

lv40巨魔调和剂(特伦顿·轻锤-加基森51.4,28.8)

lv40塔贝萨的任务-深渊皇冠(奥松·格鲁尔-雷霆崖35,19.7)

lv40探水棒(首席工程师沙克斯·比格维兹-加基森52.5,28.5)

lv40加兹瑞拉(维兹尔·铜栓-闪光平原78,77)

lv40毒液瓶-完好无损的毒囊-请教加德林大师-蜘蛛之神(毒液瓶-辛特兰23.5,58.8)

PS：塔贝萨的任务各个主城都有NPC发布任务，也可跳过直接去尘泥沼泽接深渊皇冠，毒液瓶是个物品，需要点击才能接任务，召唤加兹瑞拉的锤子是在辛特兰的祖尔祭坛，杀掉一个50级精英守护者奇尔加掉落神圣之槌，再到辛特兰德辛萨罗顶部祭坛完成，可与辛特兰精英任务一起做。

玛拉顿

共6个任务线

lv39暗影残片(尤塞尔奈-奥格瑞玛39.2,86.3)

lv41扭曲的邪恶(维洛-凄凉之地62.2,39.6)

lv39贱民的指引(半人马贱民-凄凉之地45.86)

lv45大地的污染(瑟琳德拉-凄凉之地26.9,77.7)

lv41维利塔恩的污染(瓦克·战痕-葬影村-23.2,70)

lv41玛拉顿的传说(凯雯德拉-玛拉顿橙门入口处)

PS：副本时间非常长，建议分两次完成，第一次橙紫门做出传送杖任务，第二次直接公主，暗影残片为本外任务，在紫门杀石头人，这里有个小BUG，多次点击任务物品可以多次拾取，正式服不知道是否会修正，半人马的指引前三个可汗在本外，后两个紫橙两门一边一个，玛拉顿的传说在副本内完成，有后续，推荐一个人一个人做，一起做有时候会卡任务，删除任务小退即可，但是小退会回到副本门口，自行斟酌。

阿塔哈卡神庙

共6个任务线

lv40尖啸者的灵魂-摩鲁沙的预言-远古之卵-神灵哈卡(叶基亚-塔纳利斯67,22.4)

lv46沉没的神庙-石环-深入神庙-雕像群的秘密(巫医尤克里-菲拉斯74.4,43.4)

lv38泪水之池-阿塔莱流放者-向费泽鲁尔复命-阿塔哈卡神庙(费泽鲁尔-悲伤沼泽47.9-54.8)

lv38预言者迦玛兰(阿塔莱流放者-辛特兰33..8,75.2)

lv47拉瑞安和穆尔金-

玛尔冯的车间-除草器的燃料(拉瑞安-安戈洛环形山45.5,8.7)

lv48 伊兰尼库斯精华(副本内尾王掉落)

PS：副本时间较长，建议预留充足的时间。泪水之池与预言者迦玛兰可按顺序接，节省时间，这个副本非常的大，说是上下两层，其实可分为四层，建议进门右拐，情怪，点祭坛交深入神庙，接雕像群的秘密，回头走右二门，开始清理雕像周围的怪，共六个雕像清理完以后，每人站在一个雕像位置，祭坛正对面的雕像为第一个，点亮之后这个人去没有人的那个雕像位置，其余人一起点就行，没亮就一直点，不需要看顺序，全亮以后下跳点下面大雕像，杀Boss，杀完回到副本门口，进左二门，杀带名字的祭司，全部杀死后预言者会喊话，下跳开始清理周围的怪，要全部清干净，不然尾王战斗剩余绿龙怪会全部过来。建议顺序哈卡化身-预言者-绿龙，因为哈卡化身如果失败，是需要一定时间重置的，具体时间不详。

黑石深渊

共13个任务线

lv48格杀勿论：黑铁矮人-格杀勿论：高阶黑铁军官(通缉，卡加斯旅店门口，军官是后续，黑铁矮人在卡加斯旅店门口左边，军官在右边)

lv48黑铁的遗产-黑铁的遗产(弗兰克罗恩·铸铁-燃烧平原29,28.9)

lv48尤卡·斯库比格特-雷布里·斯库比格特(尤尔巴·斯库比格特-热沙岗67，24)

lv48最后的元素(暗法师薇薇安·拉格雷-卡加斯4.7,47.4)

lv50山脉之心(麦克斯沃特·尤博格林-灼热峡谷625,23.9)

lv50薇薇安·拉格雷-遗失的雷酒秘方(药剂师金格-幽暗城炼金区50,68)

lv48不和谐的烈焰-不和谐的火焰(桑德哈特-卡加斯4.7,47.4)

lv52机器的崛起-机器的崛起-机器的崛起(塞朵拉·穆瓦丹尼-卡加斯-4.7,47.4)

lv52格拉克·洛克鲁布-押送囚徒-行动：杀死安格弗将军(雷克斯洛特-卡加斯5.9,47.6)

lv52烈焰精华-烈焰精华(塞勒斯·萨雷芬图斯-燃烧平原95.1,31.6)

lv50爱情药水(娜玛拉小姐-黑石深渊酒吧)

lv48指挥官哥沙克-出了什么事?-出了什么事?-东部王国-拯救公主-拯救公主?(神射手贾拉玛弗-荒芜之地6,47.7)

lv55熔火之心的传送门(洛索斯·天痕-灼热峡谷32.1,94.7)

PS：一定要找个认识路的大哥!你没看错，13个任务线，其中有一些还非常的麻烦，最后的元素需要做完不和谐的烈焰第一步才能接到，不和谐的烈焰任务第一步在副本门口完成，拯救公主系列任务需要完成第二步不和谐的烈焰才能接到，黑铁的遗产在黑石山中央墓穴中，在灵魂状态下接，烈焰精华第一步需要黑龙皮，黑龙皮是一个系列任务最终奖励，任务第一步为无瑕之焰(卡拉然·温布雷-灼热峡谷39.1,39)，格拉克·洛克鲁布系列任务在副本外开始，需要组队做，熔火之心的传送门建议跳火，但是我不行，跳不来。因为这个副本比较大，任务多，建议分次做，黑铁的遗产为副本开门钥匙任务。

通灵学院

lv52巴罗夫家族的宝藏(阿莱克斯·巴罗夫-亡灵壁垒83.1,71.5)

lv55瑟尔林·卡斯迪诺夫教授-卡斯迪诺夫的恐惧之袋-传令官基尔图诺斯(艾瓦·萨克霍夫-西瘟疫之地70.2,73.7)

lv50雏龙精华-菲诺克-冰风奇美拉角-返回丁奇身边-丁奇·斯迪波尔-lv57冷冻龙蛋-收集龙蛋-莱尼德·巴萨罗梅-贝蒂娜·比格辛克-黎明先锋(丁奇·斯迪波尔-燃烧平原65.2,24)

lv57莱斯·霜语-亡灵莱斯·霜语-米奈希尔的礼物-米奈希尔的礼物-禁锢灵魂的遗物-巫妖莱斯·霜语(马杜克镇长-西瘟疫之地70.6,74.1)

lv55瘟疫之龙(贝蒂娜·比格辛克-圣光之愿礼拜堂75.7,53.7)

lv55 健康的龙鳞(结束贝蒂娜·比格辛克-圣光之愿礼拜堂75.7,53.7)

PS：镇长的任务要先完成艾瓦·萨克霍夫的系列任务才会接到

斯坦索姆

lv55游侠之王的命令-暗翼蝠-吞咽者拉姆斯登(纳萨诺斯·凋零者-东瘟疫之地22.9,68.2)

lv55档案管理员-可怕的真相-超越-玛克斯韦尔·泰罗索斯男爵-银色黎明宝箱( 尼古拉斯·瑟伦霍夫公爵-圣光之愿礼拜堂75.7,53.9)

lv55弗拉斯·希亚比(烟鬼拉鲁恩-圣光之愿礼拜堂74.9,52.1)

lv55永不安息的灵魂-永不安息的灵魂(护理者奥林-圣光之愿礼拜堂73.9,57.5)

lv55血肉不会撒谎-活跃的探子(贝蒂娜·比格辛克-圣光之愿礼拜堂75.7,53.7)

lv52恶魔之犬-救赎-遗忘的记忆-失落的荣耀-爱与家庭-爱与家庭(提里恩·弗丁-东瘟疫之地4.7,38.4)

lv55神圣之屋(莱尼德·巴萨罗梅-圣光之愿礼拜堂75.9,52.0)

lv57莱斯·霜语-亡灵莱斯·霜语-米奈希尔的礼物-米奈希尔的礼物(马杜克镇长-西瘟疫之地70.6,74.1)

PS：爱与家庭必做

黑石塔下层

lv55座狼的首领(神射手贾拉玛弗-卡加斯6.0,47.7)

lv55基布雷尔的特殊宠物(基布雷尔-灼热峡谷65.9,21.9)

lv55狡猾的比修-比修的装置-比修的侦查报告(雷克斯洛特-卡加斯6.0,47.7)

lv55蜘蛛卵(基布雷尔-灼热峡谷65.9,21.9)

lv57晋升印章-晋升印章(维埃兰-黑石塔)

lv55蛛后的乳汁(狼狈不堪的约翰-灼热峡谷65.0,23.8)

lv55高图斯的命令(军官高图斯-卡加斯5.8,47.5)

PS：高图斯的命令到60第一之间就去做，晋升印章为黑上钥匙任务

黑石塔上层

lv50雏龙精华-菲诺克-冰风奇美拉角-返回丁奇身边-丁奇·斯迪波尔-lv57冷冻龙蛋-收集龙蛋(丁奇·斯迪波尔-燃烧平原65.2,24)

lv57薇薇安·拉格雷和黑暗石板-黑暗石板(药剂师金格-幽暗城50.1,68.0)

lv55高图斯的命令-伊崔格的智慧-为部落而战!(军官高图斯-卡加斯5.8,47.5)

lv55风吹来的消息(萨尔-奥格瑞玛31.5,37.8)

lv55黑手的命令(黑石军需官-黑石塔门口右转小怪掉落)

PS：高图斯做完接着去黑商，风吹来的消息为奥妮克希亚巢穴钥匙系列任务开始，后面的步骤太多了就没写，要反复的刷本。黑手的命令为黑翼之巢门任务。

背包获取方法

lv4新的背包-4格(弗恩·凝眉-剃刀岭49.9，40.4)

lv13矿工的宝贝-旧钱包-6格(码头管理员迪兹维格63.4,38.5)

lv20蓝叶薯-珠宝盒-6格(麦伯克·米希瑞克斯-棘齿城62.4,37.6)

lv13变异皮革--变异皮包-10格(纳尔帕克-贫瘠之地46，35.7)

lv40白金圆盘--软皮袋-14格(奥达曼副本最后)

lv50悲伤的故事系列任务-恶魔皮包-16格(部落英雄的灵魂-悲伤沼泽34.3,66.2，超长的任务线。。)

地狱战马的鞍囊-10格-地狱战马-影牙城堡(基本一波出一个，唯一，5人小队可以反复刷，每人一个)

鱼人皮包-10格-格里哈斯特-黑暗深渊(掉率不高，唯一，刷不刷自行斟酌)

PS:其实有一个裁缝好友就不缺包，所以，努力的去交朋友吧!