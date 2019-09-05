DNF吉运增幅礼袋怎么获得 DNF吉运增幅礼袋奖励介绍

2019-09-05 17:30:52 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf是一款好玩的游戏，其中吉运增幅礼袋要怎么获取呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下吉运增幅礼袋获取方法和奖励介绍!

DNF吉运增幅礼袋怎么获得

大家想要获得吉运增幅礼袋，可以在商城里面自行购买，售价是2000000金币，这个对购买次数是有所限制的，每一周只能买一个哦。

接下来我们再来看一下里面都有些什么内容吧：随机获得4~10个一次性增幅器，幸运点的话能够获得是个，一般情况下都是只能获得4个的，这个是到24号就会到期的，这个能进行招行绑定的，大家要在活动结束之前把他使用完哦。

以上就是小编为大家带来的关于DNF吉运增幅礼袋的相关介绍啦!