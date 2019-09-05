遗迹灰烬重生钉耙boss位置在哪 遗迹灰烬重生钉耙boss位置详情介绍

2019-09-05 17:21:06 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

遗迹灰烬重生是一款第三人称生存动作类游戏，遗迹灰烬重生钉耙boss在哪，如果想要拿到鱼叉的话就需要和钉耙boss过上一场，但是有不少玩家并不清楚这个boss的位置，接下来就一起来看看吧。

钉耙boss位置

游戏中的boss通常击杀与特殊击杀会掉落不同的东西，这也就让不少玩家对刷boss这件枯燥的事情，变的感兴趣了起来。

其中失落鱼叉是一把不错的近战武器，但是这把武器是需要通过对钉耙boss进行特殊击杀来获得的。

但是困惑新手玩家的并不是这个特殊击杀方法是什么，而是这个钉耙boss在哪里。

其实钉耙是沙漠地图随机副本中的boss。

如果想要击杀这个boss的话，小编建议带上古代核心配件。