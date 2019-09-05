逆战金秋战斗之王活动怎么参加 逆战金秋战斗之王活动网址分享

2019-09-05 16:56:22 来源：91单机游戏 编辑：十一

中秋佳节将至，逆战也新上线了金秋战斗之王活动，许多小伙伴还不清楚怎么参与这个活动，下面91小编给大家分享一下金秋战斗之王活动网址及活动玩法。

逆战金秋战斗之王活动在哪

逆战金秋战斗之王活动地址：点击进入

金秋战斗之王活动时间是9月5日至9月18日，玩家在活动期间登陆活动页面就可以领取天梯战斗力爆和猎场战斗礼包。

玩家在活动开始后根据活动页面的任务进行，可以获得相应的战斗力，不同任务获得的战斗力不同，玩家获得战斗力不仅可以兑换大量期限道具，官方会根据玩家的战斗力进行排名，活动结束后钱100名都是可以获得奖励的，钱10名的玩家可以获得5000点券+30天Z型补给站-耀金+30天赛事房间特效。

玩家在活动中天梯提升小段位和大段位都可以领取相应的奖励，猎场模式中累积通关也是有奖励的。

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