魔兽怀旧勇气头盔什么属性 勇气头盔掉落属性以蓝莓

相信大家在魔兽世界体验中会寻找平一些装备却找不知道在哪爆，小编在这里为大家带来勇气头盔的掉落出处以及介绍，看了勇气头盔对你有没有用处一看便知，下面一起来看看吧
勇气头盔属性及掉落处
勇气头盔
Helm of Valor
物品等级 62
拾取后绑定
头部 板甲
526 点护甲
+23 耐力
+15 力量
+9 敏捷
+8 精神
耐久度 80 / 80
需要等级 57
勇气 (0/8)
勇气腰带
勇气战靴
勇气护腕
勇气胸甲
勇气护手
勇气头盔
勇气腿铠
勇气肩甲
(2) 套装：+200点护甲值。
(4) 套装：攻击强度提高40点。
(6) 套装：有一定几率在近战攻击时为你回复88到133点生命值。
(8) 套装：+8 所有魔法抗性。
掉落处：黑暗院长加丁
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