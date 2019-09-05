云顶之弈极地恶魔元素流都有谁 极地恶魔元素流阵容怎么搭配

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈极地恶魔元素流都有谁呢?阵容怎么进行搭配呢?相信有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面和小编一起来看看极地恶魔元素流阵容搭配推荐。
云顶之弈极地恶魔元素流都有谁
极地恶魔元素流的成型阵容是：凯南、火男、丽桑卓、维鲁斯、猪妹、寡妇、布隆、寒冰，最终站位参考上图所示。这个阵容火男、维鲁斯是我们要培养的重点，如果拿到了乌鸦，可以替换掉一个恶魔，但是如果乌鸦星级不够的话，那也不推荐替换掉。
这个阵容前期主要是靠维鲁斯，拿下三贵族和双游侠，前期升到2星，因为只有维鲁斯前期能升到2星，当然也可以选择骑士或者恶魔开局，总之没什么太大讲究，因为前期羁绊都一般般;
中期的时候可以培养双游侠、四骑士，这样能保证后面猪妹登场，如果能凑到三元素那更好，运气爆发凑成四恶魔，基础就非常完美了，因为恶魔的输出很高，其次就考虑存留，谁先升到2星就留谁。
后期的时候，得先看有没有凑成四极地或四恶魔，不过一般不太可能，布隆跟猪妹只要有了能上就上。
主C可以选择寒冰、维鲁斯、火男，看自己喜好，因为这个阵容成型后控制力太强，要么被冰冻要么被吸蓝，而且前面布隆跟猪妹能保证主C的输出环境，不过一定要记得出一个鬼书，不然不太好杀死对方。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈极地恶魔元素流攻略分享啦!
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