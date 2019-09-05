QQ画图红包雪怎么画 QQ画图红包所有图案画图详解

2019-09-05 14:53:07 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

最近qq上的红包真的是各种玩法哦!其中这个雪要怎么画呢?就有好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于画图红包雪的画法介绍啦!

qq画图红包雪怎么画

其实就只需要画成简单的雪花图案即可。

打开手机QQ，选择一个好友进入聊天界面，点击红包按钮------选择画图红包!

进入红包编辑界面，选择一个需要画的题目，我选择的月亮，然后填写红包金额。

输入支付密码后发送红包给好友!

好有收到红包后点击红包，选择画出以上题目，进行绘画操作!

说实话，第一次玩需要找点套路和窍门，下面是我画的 月亮，通过会有提示，点击开红包!

开启红包后就能领取红包了，红包会存到你的钱包余额内。

以上就是小编为大家带来的关于qq红包雪画法教程分享啦!