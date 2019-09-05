dnf赛丽亚的馈赠第一周奖励选哪个 dnf赛丽亚的馈赠奖励选择推荐

2019-09-05 11:19:41 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf新上线的赛丽亚的馈赠活动奖励有三种，许多小伙伴都想知道选择哪个好呢?想知道答案的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧dnf赛丽亚的馈赠选择推荐吧!

dnf赛丽亚的馈赠哪个好

这个无论是第一周还是第二周的奖励都是一样的，都是会有三种不通过类型的通行证让大家选择的，比如：超星空裂缝通行证之类的，大家可以随便选择。我们可以看一下下面的截图，是一份比较详细的道具说明的，这些都是可以进行绑定的大家不需要担心。

每天都可以开一次呢，所以大家也不需要怎么纠结选哪一个比较好。但是我们需要注意的是，所有的道具有两个模式不可以使用的，那就是超时空漩涡、 伊希斯攻坚战频道，大家要记住了哦。

以上就是小编为大家带来的关于dnf赛丽亚的馈赠选择推荐啦!