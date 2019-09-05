DNF第1周赛丽亚的馈赠奖励有哪些 dnf赛丽亚的馈赠第一周奖励内容详情

2019-09-05 11:16:06 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf赛丽亚的馈赠活动第一周的奖励有哪些呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧赛丽亚的馈赠第1周的活动奖励吧

DNF第1周赛丽亚的馈赠奖励是什么

这次的时间是5号到12号之间的，大家不要忘记参加了哦。

这个是一天能够开一次的哦，大家可以获得三选一的奖励，主要是有1张超·星空裂缝通行证、2张星空裂缝通行证、 3张泰波尔斯通行证。随便打击选择什么都是可以的呢。当玩家们第四次打开的时候没还可以获得额外的奖励呢，还是蛮丰富的，不要忘记每天都要来参加这个活动哦。

以上就是小编为大家带来的关于DNF第1周赛丽亚的馈赠奖励介绍啦!