魔兽世界怀旧服免费转服可以转哪些服务器 免费转服服务器详解

2019-09-05 11:01:11 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

免费角色转移服务是魔兽世界怀旧服中新开启，相信不少小伙伴都不知道在游戏中免费转服服务会将角色转至什么服务器吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

免费转服服务器详解：

魔兽世界怀旧服开启了免费角色转移服务，大家可将自己的免费角色转移至其他大区已解决派对时间过长等问题。

官方将指定的20个《魔兽世界》经典怀旧服服务器开启免费角色转移服务，你可以借此将角色从人口较多、排队时间较长的服务器转移出来。

任何等级的玩家角色都将可以在如下指定的经典怀旧服服务器进行免费角色转移：

转出服务器范克瑞斯、莫格莱尼、维希度斯、觅心者

转入服务器：龙之召唤

转出服务器：哈霍兰、毁灭之刃、沙尔图拉、诺格弗格

转入服务器：加丁

转出服务器：灰烬使者、霜语、水晶之牙、审判

转入服务器：雷霆之击

转出服务器：奥罗、布鲁、狮心、巴罗夫

转入服务器：赫洛德

转出服务器：比格沃斯、帕奇维克、比斯巨兽、萨弗拉斯

转入服务器：法尔班克斯

以上服务器中的玩家将可以在角色选择画面或者排队画面进行免费角色转移。免费角色转移服务预计会在本周内保持开启状态。如果转入服务器达到了满负载，免费角色转移服务可能会随时关闭。

详细规则及具体时间安排会在《魔兽世界》官方网站，官方微博以及官方论坛公布，届时小编会为大家分享。