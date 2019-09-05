DNF使徒问答赢好礼活动入口在哪 使徒问答赢好礼活动规则以及奖励一览

2019-09-05 10:59:09 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

使徒问答赢好礼活动是DNF中新上线的，但是很多玩家都不知道在游戏中使徒问答赢好礼活动在哪参加？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

使徒问答赢好礼活动规则以及奖励一览

DNF在9月2日开启DNF使徒问答赢好礼活动，玩家们每日在活动页面参与答题，答对可获得道具奖励，并且参与每日一抽活动。

DNF使徒问答赢好礼活动

活动时间：2019年9月2日~2019年9月7日

活动内容：

点击探索使徒卡片，回答问题，答题后开启每日一抽活动，答对领取奖励

使徒的赠礼

参与使徒问题活动，答对可获得使徒对应的道具赠礼。

活动地址：点击进入

活动规则：

1、活动期间,用户每日可获得一次回答使徒问题卡片的机会,答对问题的用户可获得对应的“使徒赠礼”,每个问题仅限当日回答过期无法答题领奖,″使徒赠礼“每日仅能领取一次,不可重复作答和领取;

2、活动期间,在回答使徒问题后,用户还可获得一次转盘抽奖活动的机会,次日零点抽奖机会将会刷新,请当日获得抽奖机会的勇土及时参与抽奖活动;

3、本活动为预热活动,正式活动将于9月5日开启;

4、本次问答活动每日奖品限量100000份,领完即止