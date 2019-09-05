DNF9月5日使徒问答安图恩篇答案是什么 DNF使徒问答安图恩篇答案一览

2019-09-05 10:56:05 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，不知只不觉中玩家们的意见和DNF度过十一年了，在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月5日的问题是安图恩篇，下面小编为大家带来安图恩篇的答案。

DNF使徒问答安图恩篇答案是什么

Q：安图恩所代表的奥汀和玛特伽所代表的塔尔坦原本是对抗关系，为什么安图恩默认了玛特伽的存在，并与之产生了共生关系?

A.玛特伽利用自身的精神感应力控制了安图恩

B.马尔坦人能够帮助安图恩解决能源问题，安图恩为此越来越依赖他们

C.玛特伽人将奥汀视为神明，因此安图恩认为自己有理由照拂他们

正确答案：B，背景故事中有提到安图恩被转移到天界并占据能源中心，游戏中能源中心怪物也都是塔尔坦人。

背景故事介绍：

安图恩拥有堪比一个魔界分区那么大的身躯，行动非常缓慢。在他的世界将要被毁灭的时候，他用尽一切力量逃到了魔界。他常年住在魔界的地轨中心内，靠着为数不多的能量生存。

后来安图恩被转移到了天界，占据了天界能量最为丰富的能源中心，源源不断的吸收着那里的能量。

安图恩的共生体玛特伽认为数次击败其他使徒的冒险家足以和他平起平坐，邀请其加入安图恩，被拒绝后开战。

玛特伽败北后安图恩自知难逃一死，随后自己打开通往心脏的道路，被冒险家杀死。

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