火焰纹章风花雪月外传怎么解锁？外传触发条件一览

2019-09-05 10:09:26 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

火焰纹章风花雪月是一款目前比较受欢迎的游戏，玩这款游戏的很多玩家都想解锁角色外传，那么各位小伙伴们知道火焰纹章风花雪月外传怎么解锁吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下外传触发条件一览，希望能帮助到大家。

火焰纹章风花雪月外传触发条件一览

首先你要先确定要触发外传的觉角色，如果不是现在学级中的人可以把需要的角色挖角到自己的学级之中。之后我们需要把要触发外传的角色加入自己的队伍，这样就有几率触发角色的外传。

打通外传可以获得物品奖励、英雄的遗产(也就是武器)、骑士团、神圣武器等，其中英雄的遗产和神圣武器需要通过搭配对应的纹章才会触发特定的效果或者获得新的战技。

外传有非常严格的时间限制，如果超出了时限外传就会消失。