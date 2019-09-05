遗迹灰烬重生怎么速刷流光水晶 速刷流光水晶位置一览

2019-09-05 09:53:21 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

流光水晶是遗迹灰烬重生游戏中非常重要的一个道具，那么在游戏中流光水晶哪里多？在哪里刷大量的流光水晶呢?别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

速刷流光水晶位置一览：

想要刷流光水晶道具，必须有邪恶的大树这个副本，然后打几下大树千万别打死。

之后大树就会召唤小怪和精英怪，招到它不出怪为止。一般水晶可以拿到5个，效率很高。