遗迹灰烬重生响草效果触发不了怎么解决 响草效果触发不了解决教程

2019-09-05 09:51:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

响草是遗迹灰烬重生游戏中的一个道具，最近不少玩家都反应在游戏中遇到了响草的效果触发不了的情况，那么这是怎么回事?该怎么解决呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

响草效果触发不了解决教程：

遗迹灰烬重生游戏中有一个响草的道具，会吸引怪物的注意，玩家不会被怪物拉倒仇恨，但是最近很多玩家反应有一个BUG，响草的效果触发不了，吸引不了怪物的仇恨，如果怪物多的话是非常危险的。

遗迹灰烬重生响草BUG解决方法：

BUG的原因：如果有怪追你，或者技能已经判定锁定你，这时候你放响草，怪和技能依旧打你。

解决方法：放响草后，怪或技能打你的时候，翻滚一下，然后他们就被响草勾引走了。

最新的更新日志就是在修复这个bug，但是依旧存在，没修复成功。不过官方还是为这个BUG进行彻底的修复，并且后续还要继续加强。