魔兽世界怀旧服兄弟会之剑怎么获得 兄弟会之剑获得技巧方法分享

2019-09-04 17:54:38 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服经过了火爆的一周之后现在服务器总算不拥挤了，下面小编为大家带来怀旧服中兄弟会之剑的获得方法，想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

魔兽世界怀旧服兄弟会之剑怎么获得

兄弟会之剑拾取后绑定双手剑229-344伤害速度3.50

(每秒伤害81.9)

+33耐力

需要等级60

装备：+86攻击强度。

"刀柄上刻有大写字母A.L."

黑翼之巢老八奈法利安出品爆率4.8%

AL一出，再无兄弟，这些事件历历在目。在60年代多少公会因为AL的分配问题导致公会解散，而这把极品的双手剑竟然在当时对猎人提升最大，其次才是武器战，这实在是非常尴尬。

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