魔兽世界怀旧服猎人选什么宝宝 猎人宝宝选择详细分析推荐

2019-09-04 17:53:59 来源：91单机游戏 编辑：msc

在魔兽世界怀旧服中赏金猎人是一位非常热门的职业，在游戏中赏金猎人带什么宝宝好呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

魔兽世界怀旧服猎人选什么宝宝

宠物有多种种类，每种之间的特点也不同，先来张总表。

宝宝推荐：

等级10级：扫荡者，抓捕地点(雷霆崖：牛头主城山下偏西方向<48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>)。2小时刷新

等级23：修玛，抓捕地点(十字路口：西北方大树下)。12小时刷新。

等级37：断牙，抓捕地点(荒芜之地：3坐标刷新<43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37> )。8小时刷新

等级57：拉克西里，抓捕地点(冬泉谷：霜刃石附近游荡)。但是有3连爆的传说属性。8小时刷新。

目前版本可以抓的就是这些了， 黄色表示单项加成最高的种类。

甲.关于加成的解释.所有宠物公用一个基础属性，在此基础上的每种种类的各自加成比例

乙.关于食物，奶酪和面包是两种完全不同的东西，喂食的时候千万注意

丙.关于伤害技能，撕咬10秒cd，单次伤害高，伤能比高，爪击无cd，单次伤害不如撕咬。宠物单独使用撕咬或爪击的dps差别不大，同时使用大约可以比单独使用多出5-10%的dps.(注：60级1000ap的猎人，猫科单开爪击，兽王宠物dps约为100-120，非兽王70左右，另，如果同组近战系buff多，宠物由于基础属性少，提成会非常明显，不过通常猎人不会享受到近战系buff)

丁.关于特殊技能，值得一提分别是：1.尖啸，单挑伤害+群体减ap的debuff，群拉效果明显，而且raid中可以和战士的措置叠加;2.雷霆践踏，1mincd，群体伤害技能;3.蝎毒，pvp中会打断各种控制，但同时可给牧师或者骑士等驱散职业制造大量debuff加速敌人的驱散耗蓝.

以上就是小编为大家带来的魔兽世界怀旧服猎人宝宝选择推荐最新相关资讯。