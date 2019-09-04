魔兽世界怀旧服猎人稀有宠物怎么找 魔兽世界怀旧服猎人稀有宠物位置分享

2019-09-04 17:53:21 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的猎人在哪呢?赏金猎人是怀旧服中非常热门的职业，想知道猎人稀有宠物在哪的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

魔兽世界怀旧服猎人稀有宠物在哪

抓稀有通常是为了独一无二的特点，不过1.12版本中，稀有宠物或者非稀有，精英或者非精英，区别只有2点，攻速和外观。从dps的角度说，稀有或者精英并不比别人更厉害。更多的时候，抓稀有只是为了满足猎人自己的满足感。

马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>

暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>

狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>

母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>

扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>

癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>

毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>

死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>

游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>

迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>

瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>

影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>

维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>

克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>

康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>

埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>

土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>

“跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>

纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>

雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>

格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>

大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>

迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>

查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>

鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>

狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>

克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>

吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>

巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>

天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>

乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>

布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>

纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>

萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>

拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>

刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>

乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>

暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>

哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>

盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽

基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>

阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>

邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>

断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>

达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>

雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>

暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>

哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>

海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>

库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>

咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>

泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>

残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>

灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>

锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>

瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>

巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>

滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>

雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>

伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>

阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>

死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>

死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>

安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>

暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>

莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>

格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>

下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>

毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>

铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>

鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>

斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>

智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>

死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>

乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>

掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>

扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>

克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>

格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>

格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>

拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>

格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>

一般稀有宠物刷新时间都是为8小时，但也有一些少数部分为12小时。

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