《魔兽世界怀旧服》黑石深渊有哪些任务 黑石深渊任务汇总详览

2019-09-04 17:40:49 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

黑石深渊作为魔兽世界最后一个60级以下的5人本，同时也是熔岩核心的必经之路，每个玩家都有打的必要，那么黑石深渊有哪些任务呢？很多玩家都不是很清楚，小编这里带来了黑石深渊的任务攻略，一起来看看吧!

黑石深渊(BOSS等级最高59级，建议55+级进入)

任务太多我就把主要的一些列了出来，掉落也是太多就不细写了。

1、《部落》《52级领取》《行动：杀死安格弗将军》 卡加斯“格拉克·洛克鲁布”任务的后续

2、《部落》《48级领取》《拯救公主?》 卡加斯“指挥官哥沙克”任务的后续

3、《共同》《48级领取》《黑铁的遗产》 黑石深渊的钥匙任务

4、《共同》《48级领取》《尤卡·斯库比格特》 燃烧平原领取，后续让你去黑石深渊杀一个怪(会掉落16格包、箭袋、子弹带，任务不交每次可以刷一次)

5、《联盟》《50级领取》《语出惊人的公主》 铁炉堡“索瑞森废墟”任务的后续

6、《联盟》《50级领取》《黑龙的威胁》 十分经典也是联盟必须做的任务“救元帅”在燃烧平原领取

值得拥有的掉落物品：

1、角斗士套装

2、附魔-灼热武器

3、正义之手 饰品 蓝色饰品

PS：对了，还有MC门任务。

任务介绍

1 黑铁的遗产 此任务为黑暗深渊必作任务，可以得到开启深渊内部的门的钥匙。接任务必须在死亡状态下在地图的A点接任务，然后去杀掉弗诺斯。达克维尔并拿回战锤铁胆，到C点的索瑞森神殿雕像前完成任务，得到暗炉钥匙。

2 不和谐的烈焰 -- 不和谐的火焰 -在卡加斯门口找桑德哈特接任务，然后在黑石副本外面杀掉1个52的火元素征服者派隆，回去交任务，进入副本杀掉伊森迪奥斯，任务完成。

3 拯救公主系列任务 指挥官哥沙克 > 出了什么事? > 出了什么事? > 东部王国

此副本最重要的任务，在卡加斯找远征军里的神射手贾拉玛弗接任务，然后去深渊的监狱部分释放指挥官哥沙克 ，再和旁边的卡尔巨锤说话，最后去奥城找萨尔接任务，回去搞定皇帝。最后任务奖励是。1 戒指 智力+7 精神+4 所有魔法效果+18的戒指 2 护甲+150 耐力+7 力量+4戒指，经验奖励8050

4 烈焰精华 在龙翼小径的山洞里接任务，然后和和他对话，会召唤出一头黑龙。干掉得到黑龙皮，然后斤深渊杀死贝尔加，点他的尸体搜集。

5 机器的崛起，系列任务 先在卡加斯远征军那里接任务，然后去燃烧平原中部杀石头人，得到10个断裂的元素碎片，然后去卡加斯东边的营地找鲁特维尔·沃拉图斯 ，最后接到去杀傀儡统帅阿格曼奇的任务。奖励是1 蓝月披肩 肩部布甲 56点护甲 +8 耐力 +15 智力 或者

2 雨法师斗篷 背部 38点护甲 +9 精神 装备： 提高法术所造成的治疗效果，最多22点。

3 黑陶鳞片护甲 胸部锁甲 313点护甲 +10 耐力 +21 精神 4 熔岩护手 手板甲 345点护甲 +17 力量 +5 耐力

6 最后的元素 卡加斯找暗法师接，杀死深渊里面的元素怪物 搜集10份元素精华，最后会得到奖励是1个戒指 耐力+7 智力+7 精神+7

7 杀死安格弗将军：此为系列任务 先在卡加斯外面塔3楼上接通缉任务，完成后在卡加斯酒馆门前墙上接通缉令任务，最后去深渊杀死安格弗将军。