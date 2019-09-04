《魔兽世界怀旧服》斯坦索姆有哪些任务 斯坦索姆任务汇总详览

2019-09-04 17:39:27 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

斯坦索姆作为魔兽世界60级的副本，其中会掉落大量55级以上的蓝色装备，各职业的蓝色套装也有2-3套，所以在60年代斯坦索姆是60级的必刷之地，那么斯坦索姆有哪些任务呢？很多玩家都不是很了解，现在小编就带来了黑石深渊的任务攻略，一起来看看吧!

斯坦索姆(BOSS等级最高62级，建议58+级进入)

任务：

1、《部落》《56级领取》《吞咽者拉姆斯登》 东瘟疫纳萨诺斯·凋零者(希女王的小迷弟??)处领取，“游侠之王的命令”任务的后续。

2、《共同》《55级领取》《奥里克斯的清算》 斯坦索姆后门进入后领取“信仰奖章”任务的后续

3、《共同》《55级领取》《活跃的探子》 东瘟疫礼拜堂领取，“血肉不会撒谎”任务的后续(奖励蓝色饰品，可代替原无属性的饰品，打怪掉天灾石的那个)

4、《共同》《55级领取》《弗拉斯·希亚比》 东瘟疫礼拜堂领取

5、《共同》《56级领取》《神圣之屋》 东瘟疫礼拜堂领取

6、《共同》《56级领取》《档案管理员》 东瘟疫礼拜堂领取(最后奖励三个蓝色武器，三选一。其中盾牌，防骑用来刷刷小副本感觉有点意思)

7、《共同》《56级领取》《永不安息的灵魂》 东瘟疫礼拜堂领取(奖励倒是没什么用，任务中给的一个东西，骑士貌似可以放在装备栏，解救下强迫症)

8、《共同》《56级领取》《爱与家庭》 墙裂推荐!!请仔细体验该任务的每一个环节。东瘟疫老佛爷处领取，“恶魔之犬”任务的后……续(西瘟疫进入东瘟疫后，看地图顺着河往上走，走到头你会看见一个“糟老头子”)

“种族并不代表荣誉，我知道有些兽人，他们像最高贵的骑士那样可敬，我还知道有些人类，他们像最残忍的亡灵天灾那样邪恶。”——提里奥·弗丁