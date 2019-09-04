《魔兽世界怀旧服》通灵学院有哪些任务 通灵学院任务汇总详览

2019-09-04 17:37:59 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

通灵学院作为魔兽世界中三大重要副本之一，在60年代，并且其中产出T0套装，和史诗级紫装，所以非常多的玩家都会选择刷通灵学院，那么通灵学院有哪些任务呢？这里小编就给大家带来了通灵学院的任务攻略，一起来看看吧!

通灵学院(BOSS等级最高62级，建议58+级进入)

任务：

1、《共同》《52级领取》《巴罗夫家族的宝藏》 部落在亡灵壁垒领取，联盟在冰封岗领取。(最终奖励管家铃，PK猎人踩冰神器!!)

2、《共同》《52级领取》《瑟尔林·卡斯迪诺夫教授》 副本门口领取

3、《共同》《52级领取》《巫妖莱斯·霜语》 上一个任务的后续，需要带任务给的饰品才能领取

4、《共同》《55级领取》《瘟疫之龙》 东瘟疫礼拜堂领取

5、《共同》《52级领取》《黎明先锋》 “雏龙精华”任务的后续，50级在燃烧平原领取。

值得拥有的掉落物品：

1、院长之杖 紫色 法杖

2、噬骨铁针 蓝色 魔杖

3、神性圣契 (骑士朋友这里我要说一句，如果是第一次玩60级的骑士的话，加血请尝试给T加光明祝福，然后无脑1级圣光闪现，是的你没看错1级，然后你会发现副本加血SO EASY)

4、持久图腾

5、上古骨弓 蓝色 弓