魔兽世界旋风武器任务在哪里 旋风武器任务详细流程攻略

2019-09-04 17:10:35 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界旋风武器任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界旋风武器任务：



要求等级: 30

任务开始: 捕风者巴斯拉

任务结束: 捕风者巴斯拉

任务需求：

和捕风者巴斯拉交谈

任务完成：

现在有了旋风之心，我就可以把蕴含在其中的力量注入到武器里。

选择一件你中意的武器吧，(玩家)，它将获得塞克隆尼亚的力量。

任务奖励：

经验: 3900 XP

你可以从下列奖励中选择一样：