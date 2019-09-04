魔兽世界塞克隆尼亚任务怎么完成 塞克隆尼亚任务详细攻略

2019-09-04 17:10:04 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界塞克隆尼亚任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界塞克隆尼亚任务：



要求等级: 30

任务开始: 捕风者巴斯拉

任务结束: 捕风者巴斯拉

任务需求：

把巴斯拉的羊皮纸上列出的东西交给奥特兰克的捕风者巴斯拉。

活根草 × 8

血顶巨魔的獠牙 × 30

流放精华

需要提供：

巴斯拉的羊皮纸

任务描述：

我几十年来都在关注着这个地方。我关注着，希望有一天能看到强大的塞克隆尼亚被人击败。但迄今为止，我还没有找到一个能打败风之王的勇士。

也许你就是那个勇士。

证明给我看吧，给我找来召唤塞克隆尼亚所需的东西，这样你就能证明自己是一个伟大的勇士。也许你能打败他并夺得他的旋风之心。

这样的话，我将把这颗心的力量注入一把武器里，供你在今后的冒险旅程中使用。

这张羊皮纸上写着我需要的东西。

任务奖励：

经验: 2350 XP