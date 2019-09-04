魔兽世界战士的血脉任务怎么做 魔兽世界战士的血脉任务详细攻略

2019-09-04 17:09:32 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界战士的血脉任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界战士的血脉任务：



要求等级: 50

阵营要求: 联盟、部落

任务开始: 部落英雄的灵魂

任务结束 部落英雄的灵魂

任务需求：

杀死7头地狱野猪，然后回到部落英雄的灵魂那儿。

杀死 地狱野猪 × 7

任务描述：

<英雄注视着你。>

毫无疑问，你是一位(玩家)。我要给你一项光荣的任务，但是首先，你必须证明自己的力量。

据说雷克萨检验他的战斧是否锋利的标准，乃是它能否一下斩杀一头地狱野猪。现在，我要通过让你杀死它们来证明你拥有足够的力量。

任务奖励：

经验: 5100 XP