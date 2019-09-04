lol第四系列小小英雄什么时候上线 第四系列小小英雄上架时间详览

2019-09-04 17:05:18 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

很多小伙伴们都有在问lol中的第四系列小小英雄会在什么时候正式上线呢？想必大家对此都很期待吧，那么小编今天就给大家带来了关于第四系列小小英雄上线时间介绍啦!

lol第四系列小小英雄什么时候上线

虽然官方很早就爆出了第四系列小小英雄，不过迟迟没有上线，这一系列小小英雄风格主题是和即将上线的2019星之守护者系列主题一致的，所以应该是回和这系列皮肤同期上线。

虽然官方没有给出具体上线时间，但是解锁小小英雄任务是战斗之夜升级钻石宝箱的必要条件之一，策划不会给你一个不可能完成的任务，所以肯定这系列小小英雄肯定会在宝箱升级期间上线的。

宝箱升级阶段到9月14号截止，而游戏一般都是在周二更新，所以基本可以确定第四系列小小英雄会在9月10号游戏更新后上线。

以上就是小编为大家带来的关于lol第四系列小小英雄上线时间介绍啦!