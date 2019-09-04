魔兽世界战士巫毒羽毛任务怎么做 怀旧服巫毒羽毛任务攻略

2019-09-04 17:04:43 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界战士巫毒羽毛任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界战士巫毒羽毛任务：



要求等级: 50

阵营要求: 联盟、部落

任务开始: 部落英雄的灵魂

任务结束: 部落英雄的灵魂

任务需求：

将你从沉没的神庙的巨魔身上得到的巫毒羽毛交给部落英雄的灵魂。

琥珀巫毒羽毛 × 2

蓝色巫毒羽毛 × 2

绿色巫毒羽毛 × 2

任务描述：

你为我带来一丝平静。我得给你点什么作为回报。

我的武器和护甲陪我度过了光辉的岁月，现在它们对我来说都没什么用处了。还是送给你吧。

去沉没的神庙，杀死巨魔守卫加什尔、米杉、祖罗、胡库、祖罗尔和洛若尔。他们的巫毒羽毛能使我的肉身重现一段时间，足够给你奖励了。将巫毒羽毛带给我吧。

任务奖励：

经验: 6350 XP

你可以从下列奖励中选择一样：