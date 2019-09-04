《战地5》4.4版本更新了什么 《战地5》 4.4版本更新内容一览

2019-09-04 16:28:12 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《战地5》昨晚推送了4.4版本的更新，《战地5》4.4版本更新了哪些呢？本次更新主机版补丁16GB，PC版则达到了22GB，一起来看看具体的更新内容吧。

内容方面，4.4更新加入了两张近距离战斗地图罗弗敦群岛(Lofoten Islands)和普罗旺斯(Provence)，两个新武器(Panzerbusche 39和Breda M1935 PG)。值得一提的是，这次更新还大大增加了职业生涯等级，从50级一路飙升至最高500级。

两张新地图罗弗敦群岛和普罗旺斯都是快节奏交战地图，只限补兵，没有载具，仅适用于小队征服和团队死斗游戏模式。

两个新地图的官方说明：

普罗旺斯概要参战单位：

只限步兵

交战规模：

较窄

交战节奏：

快速且混乱

游戏风格

在这张刺激的地图上，行动间不会有多少空档。主要的游玩风格就是全速冲刺，展开全面战斗，稍作喘息便开始下一次遭遇战。尽管此地图的游戏速度特别适合冲锋枪及霰弹枪作战，但仍有不少有较远视野的地方，可为狙击手及装备轻机枪的玩家提供诱人的可趁之机。

玩家可以在此地图上游玩小队征服及团队死斗模式。

罗弗敦群岛概要参战单位：

只限步兵

交战规模：

较窄

交战节奏：

两座岛屿皆为快节奏

游戏风格

虽然节奏极快，但罗弗敦群岛适合各式各样的交战距离，远中短距离皆宜。 地图上有许多地点能为狙击手提供长远的视野，但没有太多地方可以藏身。打完就快跑才是最佳的策略。只要策略性地应用爆裂物，便能有效消灭开放式建筑中的少量掩护，让敌人无所遁形。

玩家可在此地图中进行多种不同游戏模式，具体取决于玩家所在的地点。举例而言，团队死斗模式设定于村落岛屿上，而小队征服模式着围绕着另一个岛屿上的鱼油工厂进行。