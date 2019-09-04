LOL战斗之夜累计解锁第四系列小小英雄11个任务怎么做 任务完成攻略

2019-09-04 16:14:52 来源：91单机游戏 编辑：十一

LOL8周年的战斗之夜快要开启了，其中将铂金宝箱升级到钻石宝箱中有一个任务是解锁第四系列小小英雄，想知道怎么完成任务的小伙伴赶快来和91小编一起看看吧。

LOL战斗之夜累计解锁第四系列小小英雄11个任务怎么做

解锁小小英雄的任务是用来升级战斗之夜宝箱的，有的小伙伴懒得等三天首胜任务就想着去做这个任务，结果发现没办法完成，因为任务是要求解锁第四期小小英雄，而现在游戏小小英雄只出到第三期。

想要把宝箱升到钻石宝箱，解锁小小英雄的任务是必须要完成的，所以策划不会给你个无法完成的任务，尽管现在还没出第四期小小英雄，也很快就会出了，肯定会在9月14号之前出的，所以大家安心等待就好。

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