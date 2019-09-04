遗迹灰烬重生流光水晶怎么刷 遗迹灰烬重生刷流光水晶技巧介绍

2019-09-04 15:28:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

遗迹灰烬重生是一款第三人称生存动作类游戏，遗迹灰烬重生流光水晶是一样极为稀有的物品，获取方法有限，那么流光水晶在哪里刷呢？ 还不知道的小伙伴下面和小编一起来看看遗迹灰烬重生刷流光水晶的方法介绍。

必须有邪恶的大树这个本，然后打几下大树千万别打死。

然后它就会召唤小怪和精英怪，招到它不出怪为止。一般水晶可以拿到5个，效率很高。