云顶之弈9.16b怎么玩恶魔流阵容 恶魔流阵容搭配以及玩法介绍

2019-09-04 15:18:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

恶魔流阵容是云顶之弈中比较强的一个阵容，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中恶魔流阵容具体该怎么玩好？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

阵容



6人口的时候：

7人口的时候：

来乌鸦了把豹女换了：

8人口可以看实际情况再上牌。

详细玩法

1、刚开始的选秀：铲子>大剑>锁子甲>其他。因为需要转恶魔，所以铲子肯定是必须的，而且后面掉落少，大剑和锁子甲是拿来和复活甲的，复活甲多多益善，复活甲给的顺序：第一个给纳尔，第二个给莫甘娜，第三个给乌鸦。

2、前期3贵2骑过度，看情况卖血，当然了，如果刚开始拿到铲子时最舒服的，不需要卖血，第二轮也是可以拿到水滴和锁子甲的;如果刚开始没抢到铲子，适当的卖点血，拿铲子和大剑或锁子甲(和刚开始拿的装备合成复活甲)。

3、这一轮合出的复活甲给打工仔，谁2星给谁，都可以，卖血看你实际的装备情况，如果你手里的牌2星多，可以卖点，不然就不要卖了，不然换完形态血会收不住的，到了第三轮选秀，选秀顺序：纳尔>铲子>复活甲组件>鬼书组件。

4、A：前期一切顺利，选秀或者白嫖到了纳尔，也有了铲子那就先上成型的6人口阵容：3换型3法3约德尔2恶魔。然后升7，上寡妇，转恶魔给纳尔，这样有4恶魔，后面只要提升星阶就可以了。

B：前期不顺，没有纳尔，那先上3换型(拿龙女杰斯替代都可以)，升7上3约德尔(拿波比代替，所以前面3贵2骑如果有波比打工可以不要急着卖掉)，升7后再D纳尔。6人口不要D纳尔，6人口不要D纳尔，6人口不要D纳尔!

5、升8后的一些英雄选择。A：有乌鸦，有2个转恶魔，上德莱文。B：有乌鸦，有1个转恶魔，上恶魔凑6恶魔。C：有乌鸦，没有转恶魔，上德莱文。D：没有乌鸦，有转恶魔，可以上凯南或其他。E：没有乌鸦，没有转恶魔，上恶魔。

ps1：这一套不求乌鸦和火男，，但很需要纳尔和复活甲。

ps2：小件合成方面，铲子水滴留着合转恶魔，大剑锁子甲留着合复活甲，爆出来的装备：反曲弓和绿叉，腰带大棒合鬼书，魔抗合龙牙(我有事选不到别的装备，我会优先魔抗，因为玩恶魔的多，合出来给乌鸦或者寡妇都很舒服)。