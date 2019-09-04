云顶之弈怎么玩极地元素双恶魔阵容 极地元素双恶魔阵容搭配教学

2019-09-04 15:16:43 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

极地元素双恶魔阵容是《云顶之弈》中比较强势的一个阵容，但是很多玩家都不知道在游戏中极地元素双恶魔阵容怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

极地元素双恶魔阵容搭配教学：

就是现在国服这个环境极地牌实在太好拿了，寒冰狗熊冰鸟各种无人问津。

开始会觉得玩极地太吃寒冰装备，太缺火男，后来发现寒冰完全就是个幌子，主c如果火男迟迟不2星，可以让冰女来当。鬼书一定要有一个，剩下的法强装备随便给她用，春哥羊刀之类的都可以塞，我感觉冰女的优点就是残血无敌下限贼高，中期有点装备残局各种秀。

运营思路的话就是前期白票骑士过度，尽快升等级。

见到极地必拿，见到恶魔必拿。恶魔一但有一个两星的立马扔掉其他的留着和火男配对(最好是寡妇莫甘娜，剑魔也可以)。

中期二骑士二极地二恶魔，逐渐过度到四极地二恶魔三元素使，最后看冰鸟的情况到八人口，终极形态六极地二恶魔三元素，(凯南扔了)。

如果有铲子，也可以看情况腾出一个极地位置，或者来一个法师位置，(所以恶魔侠侣里面的第二个恶魔最好是春哥莫甘娜)。

决赛圈打过贵族金克斯，打过恶魔换形。

有一把8人口6极地三元素，光屁股二星寒冰一个人把对面冲过来的神装寡妇从头冻到尾，这阵容控制链衔接美如画。

吹了半天接受各种喷，主要分段不高，场次也不太多，感觉是另一种上分思路吧，其他的主流牌胡了的时候肯定不玩极地，但是看似主流牌被天谴的时候，转一波极地感觉还是有新天地的。