云顶之弈贵族阵容怎么上分 贵族阵容超强上分教学

贵族阵容是云顶之弈中一种很肉的阵容，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中贵族阵容怎么上分好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
贵族阵容超强上分教学：
《云顶之弈》的贵族阵容可以为己方棋子增加护甲并附带攻击回血的效果，所以贵族是一种很肉的阵容。
总体思路，前期靠白嫖的卡和装备来保证连胜，或者保证不掉太多的血来确保升7或者升8的时候有足够的经济来d强度。
开场选秀，已红buff的散件为主。优先拿锁子甲，这套阵容，来第二个腰带不太好处理，出门，贵族全拿，骑士看见就拿，然后再是小炮男枪，卡兹克和卡萨丁看着就拿下来卡一手。
前3波小兵如果掉了眼泪或者大棒，二次选秀直接拿另一件和卢登给卢锡安，如果没有就乖乖拿红，你如果花两轮选秀去做卢登，中期没有红很容易被血入，如果红抢不到，攻速，大棒，水滴，魔抗顺位选择。
后期站位如下，根据对面刺客站位和镜像，天使装备无视，基本玩到后面都是挂件。前期站位调整，5.6人口的情况，由于不太会用编辑功能，说明一下，金克丝的位置放小炮，天使蔚无视，vn丢至金克丝左侧，剑姬替换蔚的位置。
前期看见布隆，蔚都要拿下来，中期没有天使的时候过度阵容及站位如下，金克丝的左边一定要放远程，否则刺客跳过来，近战单位会往前跑然后卖掉金克丝。
再就是关于什么时候f什么时候d了，出门升4，选秀完升5，打完石头升6基本固定，前期除非手上4对以上，可以选择d一手试试，其他一手不d。
然后就是两种情况了，血量不利的情况下，即强度不够血量低于40了，一般在狼附近，差两轮到狼直接升然后d强度，保证不被太早送走，差一轮可以冒险抗一轮，打完狼吃了利息在d，这样有前4的资本，但是容易血量不足，导致失误被提前送走。
第二种情况，狼附近有70+血量甚至更高的，这种情况就说明你目前强度足够维持血量，无脑吃利息升人口8人口血量低于40就多d，多余40就吃利息d目标是吃鸡。
然后更一下后期对战各阵容的细节，多观察全场站位。
对战刺客，首先输出远离对面大哥的落点，落点给2星剑姬，剑姬基本被秒前能够开出技能控一下对面，点子背被一刀秒就不提了，然后是天使给一件蓝量装备，基本可以再护住剑姬一个盾，如果全场刺客超过2家，卢锡安考虑合一个缴械。最后，最最最重要的一点，开局打字，大家自觉卡刺客 ，贵族很难打刺客，尽人事知天命吧。
还有很重要的一点，蔚在打刺客的时候放在和金克丝同一边，不然蔚第一个大会冲金克丝附近的人，然后把金克丝挤到中间去。
其他阵容基本就是从前打到后，休息的就是金克丝卢锡安vn挑对面脆皮一点的一边放，迅速启动，对战龙王的时候vn对角放，金克丝和龙王同边。
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