DNF使徒问答赢好礼答案是什么 使徒问答赢好礼答案详解一览

2019-09-04 15:14:23 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf中新上线的使徒问答赢好礼活动，想必还是有好多小伙伴们不知道答案吧！那么小编今天就给大家带来了关于这个使徒问答赢好礼答案汇总介绍啦!

DNF使徒问答赢好礼答案是什么

我们先来看一下巴卡尔的答案是A，这个编号13的话是九月七号的时候正式开启的，大家可以耐心的等待一下。

每天的话大家是有一次机会可以免费答题了，如果当天不答的话就是会作废的，也是不可以领取到专属的的奖励的。答题完之后大家还可以参加一次抽奖。

正式活动的话是在9月5号正式开始的，也就是明天更新之后才会开启的，每天的奖励是100000份，先到先得。

以上就是小编为大家带来的关于DNF使徒问答赢好礼答案介绍啦!