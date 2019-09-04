DNF使徒问答赢好礼答案选什么 DNF使徒问答赢好礼奖励介绍

2019-09-04 15:12:26 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF上线了一个使徒问答赢豪礼活动，想必还有许多小伙伴不清楚正确答案吧，下面91小编给大家分享一下使徒问答赢好礼答案啦!

DNF使徒问答赢好礼答案是什么

我们先来看一下巴卡尔的答案是A，这个编号13的话是九月七号的时候正式开启的，大家可以耐心的等待一下。

每天的话大家是有一次机会可以免费答题了，如果当天不答的话就是会作废的，也是不可以领取到专属的的奖励的。答题完之后大家还可以参加一次抽奖。

正式活动的话是在9月5号正式开始的，也就是明天更新之后才会开启的，每天的奖励是100000份，先到先得。

以上就是小编为大家带来的关于DNF使徒问答赢好礼答案介绍啦!