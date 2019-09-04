云顶之弈怎么卡进圈内 云顶之弈卡进圈bug教程

2019-09-04 15:00:55 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈中的有一个卡进圈的bug，还不清楚的小伙伴们，赶快来和91小编一起看看开局进圈bug介绍吧!

云顶之弈怎么卡进圈里

当所有的玩家们准备好之后，就会一起沾到圈外，然后大家一起开始选秀。

这个小小英雄倒不是很重要，主要是能够挑选的装备才是后来胜利的关键。

就是在分贝装备的时候，大家直接走入圈内，一定要快，还是有一定的几率可以冲进去的，所以大家需要多尝试几次，好的装备真的是太有用了。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈卡进圈的相关介绍啦!