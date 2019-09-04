DNF使徒问答赢好礼活动入口 DNF使徒问答赢好礼活动参加网址一览

2019-09-04 14:38:32 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF上线了一个使徒问答赢豪礼活动，这个活动入口在哪呢?下面91小编给大家分享一下DNF使徒问答赢好礼活动参加网址，一起看看吧。

DNF使徒问答赢好礼活动在哪

使徒问答赢好礼参加地址：点击进入

共战十一载使徒问答赢豪礼活动时间是9月2日至9月7日，不过正式活动时间是在9月5日开始，目前只是预热阶段。

在活动页面中玩家可以看到背景故事，根据背景故事回答相关的问题来获得对应的奖励，一共是6个问题，玩家可以获得奖励有5个精炼的时空石、20点抗疲劳药、防虚弱药剂、5张深渊派对通行证、强烈的气息袖珍罐和50点抗疲劳药。

玩家需要按照顺序回答问题，在9月7日会开启编号十三的卷轴，届时玩家可以参与新的活动。

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