DNF使徒问答巴卡尔篇答案是什么 使徒问答巴卡尔篇答案分享

2019-09-04 14:12:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月4日的问题是巴卡尔篇，下面小编为大家带来巴卡尔篇的答案。

不知只不觉中玩家们的意见和DNF度过十一年了，在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月4日的问题是巴卡尔篇，下面小编为大家带来巴卡尔篇的答案。

DNF使徒问答巴卡尔篇答案是什么

Q：龙之战争后，巴卡尔开始了对天界的暴政，禁止了天界人对魔法的使用，天界人不得以开始发展起来枪械科学，巴卡尔这样做的根本原因是什么?

A.由于魔法无法击败赫尔德，巴卡尔希望冒险家寻找到新的力量去击败赫尔德

B.巴卡尔由于被赫尔德击败而厌恶魔法

C.巴卡尔担心天界人利用魔法将他击败

正确答案：A，可以在背景故事中得知巴卡尔是为了阻止赫尔德的计划。

背景故事介绍：

身为暴龙王的巴卡尔因为寂寞而来到了魔界，被封为第九使徒。因为发现了赫尔德的阴谋，决定改变命运，打破赫尔德的计划。

在龙之战争失败之后，他展现出了惊人的胆识，即便面对师徒们的围攻依然沉着不失气度，在所有人都以为他已经进入死地的情况下，他想到了使徒无法杀害其他使徒的规则，做出了一个疯狂而又大胆的决定!

他冲向了最强使徒卡恩，而卡恩则在众人惊异的目光中，不自觉的避开了，让出了一条退路，他成功从第一使徒手中逃脱!

虽然最终他依旧死于冒险家之手，但他坚信，他已经改变了关键人物的命运。

以上就是小编为大家带来的DNF使徒问答巴卡尔篇答案一览最新相关资讯。