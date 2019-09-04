控制游戏泵站门怎么开？control泵站门开启攻略

2019-09-04 11:19:43 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

各位小伙伴们知道控制游戏泵站门怎么开吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下control泵站门开启攻略，希望能帮助到大家。

control泵站门开启方法介绍



要解锁控制control的泵站门，首先要靠近第一个锁着的门。在右边是一个可以爬上去的窗台。在顶部，可以看到左下方地面上的立方体。

使用Seize(抓取)功能 ，可以拾取此立方体并将其插入下方锁定的壁橱门右侧墙中。插入此立方体将解锁壁橱。壁橱里面是另一个立方体。拿起这个立方体，从刚下降的地方爬回来，然后回到你遇到第一个锁着的门的地方。

将立方体直接插入第一个锁定门左侧的墙中。现在，爬上去，抓住正开着门的衣柜中的立方体。将其插入墙的空隙中，直接从第一个锁定的门进入，启动游戏中的排水泵 ，清除堵塞，并完成“多么混乱”。

以上就是控制control泵站门开启方法介绍的全部内容了，各位小伙伴们都学会了吗?