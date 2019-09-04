异界锁链闪避机制怎么触发？指令招式插入连段教程

2019-09-04 11:16:46 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

白金新作异界锁链秉承了该工作室游戏一贯的闪避机制，那么各位小伙伴们知道闪避机制怎么触发吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下指令招式插入连段教程，希望能帮助到大家。

异界锁链闪避系统和猎天使魔女以及海贼无双3一样，就是闪避储存攻击的阶段，异界锁链ZR5连同步攻击很强但太冗长容易被打断咋办，插入闪避即可，闪避会储存攻击阶段，比如 ZR ZR ZR 【B闪开怪的攻击】ZR ZR 同步攻击，怪就摸不到你了，你愿意的话甚至可以在每一段ZR都插入闪避。

指令招式插入连段：

指令招式之前插入闪避就不会打断攻击阶段，比如 ZR ZR ZR 闪避 【下上ZR指令飞腿or摇杆一圈指令回旋踢】闪避 ZR ZR 同步攻击，类似这样，连段会变得灵活多样。

还有就是闪避可插入进5连后两次同步攻击，产生位移躲避还不打断两次同步攻击，不过我只试出5连同步可以这样，360摇杆ZR之后的同步攻击好像不能插入闪避，其它较短的同步攻击也没有插闪避的必要。

异界锁链闪避机制使用方法教学就到这里了，相信大家学会上面的方法后，应该能无痛通关了。