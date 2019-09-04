DNF海鲜月饼什么做？海鲜月饼配方一览

2019-09-04 11:13:36 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

DNF上线中秋节活动啦，大家一起来做海鲜月饼吧，海鲜月饼顾名思义是用海鲜制作出来的月饼，那么各位小伙伴们知道海鲜月饼什么做吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下海鲜月饼配方一览，希望能帮助到大家。

DNF海鲜月饼怎么做

这个材料的话是需要海味干货的，另外两种还是和之前是一样的，需要粉和鸡蛋的。这个使用之后只有一种作用，那就是可以增加百分之20的经验值的。

对等级也是有所要求的，需要玩家们的等级达到85级到94级之间才可以，还没有达到等级要求的玩家爱恶魔女需要多做一些任务，达到要求之后才可以使用哦。

另外这个月饼的材料是没有限制的，大家可以制作无数个都是可以的。