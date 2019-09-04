遗迹灰烬重生响草效果触发不了怎么回事 响草触发BUG解决方法介绍

2019-09-04 11:06:37 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

遗迹灰烬重生是一款第三人称生存动作类游戏 ，遗迹灰烬重生中有些玩家碰到了响草的效果触发不了的BUG怎么回事呢？要怎么解决呢？相信有些小伙伴还不知道吧，那么下面和小编一起来看看遗迹灰烬重生响草触发BUG解决办法介绍。

BUG：如果有怪追你，或者技能已经判定锁定你，这时候你放响草，怪和技能依旧打你。

解决方法：放响草后，怪或技能打你的时候，翻滚一下，然后他们就被响草勾引走了。

最新的更新日志就是在修复这个bug，但是依旧存在，没修复成功。

换句话说，响草官方是想要继续加强的。

所以，结论就是，响草天下第一。